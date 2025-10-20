Trump-Meloni è lite! Prima il video sull’Italia anti-europea | la risposta è durissima

Thesocialpost.it | 20 ott 2025

Un video di venti secondi, diffuso su Truth Social, è bastato a innescare una bufera politica internazionale. Le immagini mostrano Giorgia Meloni come protagonista di una presunta svolta radicale nella politica estera italiana, con la voce narrante che annuncia: “L’Italia ignorerà le regole commerciali dell’Ue e concluderà un accordo diretto con l’amministrazione Trump”. A rilanciare il filmato è stato proprio Donald Trump, accompagnandolo con un commento che recita: “Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente.” Il contenuto, che non trova conferme ufficiali da parte del governo italiano, ha scatenato una reazione immediata e durissima delle opposizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

