Un video di venti secondi, diffuso su Truth Social, è bastato a innescare una bufera politica internazionale. Le immagini mostrano Giorgia Meloni come protagonista di una presunta svolta radicale nella politica estera italiana, con la voce narrante che annuncia: "L'Italia ignorerà le regole commerciali dell'Ue e concluderà un accordo diretto con l'amministrazione Trump". A rilanciare il filmato è stato proprio Donald Trump, accompagnandolo con un commento che recita: "Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente." Il contenuto, che non trova conferme ufficiali da parte del governo italiano, ha scatenato una reazione immediata e durissima delle opposizioni.

Trump-Meloni, è lite! Prima il video sull'Italia anti-europea: la risposta è durissima