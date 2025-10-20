Trump-Meloni è lite! Prima il video sull’Italia anti-europea | la risposta è durissima
Un video di venti secondi, diffuso su Truth Social, è bastato a innescare una bufera politica internazionale. Le immagini mostrano Giorgia Meloni come protagonista di una presunta svolta radicale nella politica estera italiana, con la voce narrante che annuncia: “L’Italia ignorerà le regole commerciali dell’Ue e concluderà un accordo diretto con l’amministrazione Trump”. A rilanciare il filmato è stato proprio Donald Trump, accompagnandolo con un commento che recita: “Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente.” Il contenuto, che non trova conferme ufficiali da parte del governo italiano, ha scatenato una reazione immediata e durissima delle opposizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
La Stampa. . "Cara Meloni, chi ti scrive è una donna come te che ti ha vista a Sharm in quella storica giornata, ancora una volta impallata da Trump. Ma perché lasci che lui e gli altri leader ti trattino così?", a Che tempo che fa la letterina di Luciana Littizzetto in - facebook.com Vai su Facebook
#Trump su #Truth rilancia un video e questo testo: “Giorgia Meloni sfida l’Unione europea e punta a un accordo commerciale diretto con Trump. Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente". Sarebbe interessante sapere se la notizia ha fondamento o se #M - X Vai su X
Trump è una tragedia per Meloni - La tragedia di Trump, per il mondo libero, è un problema niente male, non solo per tutti quelli che Trump lo hanno visto arrivare, come si direbbe oggi, ma anche per tutti quelli che Trump, pur ... Segnala ilfoglio.it
Trump attacca l’Onu, Meloni: “Condivido su migrazione e clima”, divergenze su Ucraina - È stato uno dei passaggi più aspri dell’atteso discorso di Donald Trump all’assemblea delle Nazioni Unite, un intervento durato ben 57 minuti ben oltre i 15 previsti dal regolamento. Secondo it.euronews.com
Trump's comments positive on migrants, Green Deal - Meloni - Premier Giorgia Meloni on Tuesday welcomed President Donald Trump's scathing comments at the UN about migration and the Green Deal spelling the death of Europe. Lo riporta ansa.it