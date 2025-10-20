Trump | Manifestanti No Kings pagati da Soros E comunque io non sono un Re – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 "Non sono rappresentativi di questo Paese. Immagino che siano stati pagato da Soros e da altri pazzi della sinistra radicale. Le manifestazioni erano molto piccole, molto inefficaci e la gente sembrava fuori di testa. Quando guardi quelle persone, quelle non sono rappresentative della gente del nostro Paese. E comunque, non sono un re. Non sono un re. Mi impegno a fondo per rendere grande il nostro Paese. Questo è tutto. Non sono affatto un re", così Trump risponde ai cronisti a bordo dell'Air Force One sulle proteste contro di lui andate in scena nelle grandi città americane intitolate "No Kings" dai suoi oppositori. 🔗 Leggi su Open.online