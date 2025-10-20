Trump | Manifestanti No Kings pagati da Soros E comunque io non sono un Re – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 "Non sono rappresentativi di questo Paese. Immagino che siano stati pagato da Soros e da altri pazzi della sinistra radicale. Le manifestazioni erano molto piccole, molto inefficaci e la gente sembrava fuori di testa. Quando guardi quelle persone, quelle non sono rappresentative della gente del nostro Paese. E comunque, non sono un re. Non sono un re. Mi impegno a fondo per rendere grande il nostro Paese. Questo è tutto. Non sono affatto un re", così Trump risponde ai cronisti a bordo dell'Air Force One sulle proteste contro di lui andate in scena nelle grandi città americane intitolate "No Kings" dai suoi oppositori. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trump manifestanti no kingsTrump: Manifestanti "No Kings" pagati da Soros. E comunque, io non sono un Re - (Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 "Non sono rappresentativi di questo Paese. Lo riporta msn.com

trump manifestanti no kingsStati Uniti. Milioni di persone in piazza contro Donald Trump al grido di “No Kings” - 700 città americane si sono tenute proteste contro la deriva autoritaria del presidente Trump. Come scrive lifegate.it

trump manifestanti no kings“No Kings Day”, la reazione di Trump: pubblica video IA in un jet da combattimento che bombarda i manifestanti di New York - Quasi sette milioni di americani hanno sfilato in quasi tremila città sotto lo slogan “ No Kings ”, per urlare il no all’ autoritarismo crescente dell’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti ... tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Manifestanti No Kings