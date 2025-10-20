Trump | L’Ucraina può vincere ma non credo ci riuscirà
Durante un incontro alla Casa Bianca con il premier australiano Anthony Albanese, Donald Trump ha commentato i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, affermando che «siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo». Trump ha aggiunto che « Kyiv può ancora vincere la guerra, ma non penso ci riuscirà», spiegando poi le difficoltà causate dal profondo astio tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky: «Si odiano più di ogni altra cosa, e questo rende le cose un po’ difficili». Rivolgendosi al premier australiano, ha concluso: «Penso che ci arriveremo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
