Trump | L’Ucraina potrebbe ancora vincere ma non credo riuscirà Verso il faccia a faccia con Putin Zelensky e la fine della guerra | Non sarà come con Gaza
Alla fine della guerra in Ucraina «penso che ci arriveremo» assicura Donald Trump, durante l’incontro allo Studio ovale col premier australiano Anthony Albanese. Dopo l’ultimo faccia a faccia tesissimo secondo il Financial Times con Volodymyr Zelensky, il presidente americano insiste: «L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà». Certo che comunque ogni ipotesi secondo lui non è da scartare, soprattutto in vista del nuovo vertice con Vladimir Putin a Budapest: «Potrebbe accadere qualsiasi cosa». Resta per esempio viva secondo Trump l’ipotesi che si possa trovare un’intesa tra Mosca e Kiev: «Siamo sulla strada di provare a fare un accordo – dice il presidente americano – Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo». 🔗 Leggi su Open.online
