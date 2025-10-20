Trump | L’Ucraina potrebbe ancora vincere ma non credo riuscirà Verso il faccia a faccia con Putin Zelensky e la fine della guerra | Non sarà come con Gaza

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine della guerra in Ucraina «penso che ci arriveremo» assicura Donald Trump, durante l’incontro allo Studio ovale col premier australiano Anthony Albanese. Dopo l’ultimo faccia a faccia tesissimo secondo il Financial Times con Volodymyr Zelensky, il presidente americano insiste: «L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà». Certo che comunque ogni ipotesi secondo lui non è da scartare, soprattutto in vista del nuovo vertice con Vladimir Putin a Budapest: «Potrebbe accadere qualsiasi cosa». Resta per esempio viva secondo Trump l’ipotesi che si possa trovare un’intesa tra Mosca e Kiev: «Siamo sulla strada di provare a fare un accordo – dice il presidente americano – Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno un grande prezzo». 🔗 Leggi su Open.online

