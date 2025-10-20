Trump | L' Ucraina potrebbe ancora vincere la guerra ma non credo lo farà – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 GIORNALISTA: All'Onu Lei ha detto che l'Ucraina potrebbe vincere la guerra. TRUMP: Beh, potrebbero. Potrebbero ancora vincere, ma non credo che ci riusciranno. Tutto può succedere. Sai, la guerra è una cosa molto strana. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

