Trump | Kiev potrebbe ancora vincere ma non credo riuscirà | Mosca vuole 4 regioni dell' Ucraina | le servono altri 5 anni di guerra
Zelensky: «Siamo vicini a una possibile fine della guerra». La Bulgaria offre a Putin un corridoio aereo per Budapest. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
#TG2000 - Sul fronte ucraino, Putin e Trump trattano sulla cessione dei territori. Non ci sta Zelensky, pronto a partire per Budapest, dove presto si parlerà del futuro di Kiev. #20ottobre #Ucraina #Zelensky #Budapest #Putin #NATO #Russia #Zaporizhizia #Rus - facebook.com Vai su Facebook
Washington Post: “Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk” - X Vai su X
Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ... ilmattino.it scrive
Ora Trump dice che l’Ucraina potrebbe vincere la guerra - Martedì il presidente statunitense Donald Trump ha cambiato per l’ennesima volta idea sulla guerra in Ucraina, sostenendo che il paese potrebbe vincere contro la Russia: «Penso che l’Ucraina, con il ... Scrive ilpost.it
Trump cambia idea sull’Ucraina: “Può vincere guerra con la Russia”/ Da Mosca: “Non siamo tigri di carta” - La replica di Mosca: "Non siamo tigri di carta, ma orsi veri" L’ipotesi che l’Ucraina vinca la guerra contro la ... Da ilsussidiario.net