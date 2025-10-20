Trump | Kiev potrebbe ancora vincere ma non credo che riuscirà

“L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà”: lo ha detto Donald Trump nell’incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che “potrebbe accadere qualsiasi cosa”. “Stiamo provando a fare un accordo sull’Ucraina” “Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

