Trump | Kiev potrebbe ancora vincere ma non credo che riuscirà
“L’Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà”: lo ha detto Donald Trump nell’incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che “potrebbe accadere qualsiasi cosa”. “Stiamo provando a fare un accordo sull’Ucraina” “Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non faremo un accordo un sacco di persone pagheranno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
#TG2000 - Sul fronte ucraino, Putin e Trump trattano sulla cessione dei territori. Non ci sta Zelensky, pronto a partire per Budapest, dove presto si parlerà del futuro di Kiev. #20ottobre #Ucraina #Zelensky #Budapest #Putin #NATO #Russia #Zaporizhizia #Rus - facebook.com Vai su Facebook
Washington Post: “Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk” - X Vai su X
Guerra Ucraina, Trump: «Stop guerra? Penso che ci arriveremo. Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà» - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea ... Riporta ilmattino.it
Trump afferma che la guerra in Ucraina potrebbe finire “rapidamente” quando incontrerà Zelenskyj - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso ottimismo sulla fine del conflitto tra Russia e Ucraina ospitando alla Casa Bianca il suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo oltrelalinea.news
Guerra Ucraina, Putin chiede a Trump controllo del Donetsk/ “Ok all’accordo di pace se Kiev cede territori” - Putin in vista del vertice a Budapest, Mosca chiede che Kiev ceda pieno controllo del Donetsk per porre fine alla guerra Ucraina ... Secondo ilsussidiario.net