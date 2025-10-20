Trump in cortocircuito | Ucraina ceda intero Donbass o sarà distrutta Zelensky | No premi a terroristi Tusk rimpalla | Pressione va fatta su Mosca
Secondo alcuni funzionari presenti, il vertice Trump-Zelensky sarebbe degenerato più volte in "lite furibonda": da un lato il tycoon che faceva pressing piegandosi di fatto al diktat russo, dall'altro l'omologo ucraino a difendere il più possibile il fronte di resistenza Il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Guerra, scontro acceso tra Trump e Zelensky: il Donbass al centro delle tensioni - Vertice infuocato tra Trump e Zelensky: il futuro del Donbass al centro dello scontro. Segnala notizie.it
Ucraina, Putin a Trump: «Kiev ceda il Donetsk». Wp: non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate - Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per ... Secondo leggo.it
La richiesta di Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”, solo così finirà la guerra tra Russia e Ucraina - Per porre fine alla guerra in Ucraina, Kiev dovrebbe cedere il Donetsk alla Russia: è la richiesta avanzata da Putin a Donald Trump ... Segnala virgilio.it