Trump in cortocircuito | Ucraina ceda intero Donbass o sarà distrutta Zelensky | No premi a terroristi Tusk rimpalla | Pressione va fatta su Mosca

Secondo alcuni funzionari presenti, il vertice Trump-Zelensky sarebbe degenerato più volte in "lite furibonda": da un lato il tycoon che faceva pressing piegandosi di fatto al diktat russo, dall'altro l'omologo ucraino a difendere il più possibile il fronte di resistenza Il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump in cortocircuito: "Ucraina ceda intero Donbass o sarà distrutta", Zelensky: "No premi a terroristi", Tusk rimpalla: "Pressione va fatta su Mosca"

