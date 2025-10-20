Trump | Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore

La conferma arriva da Trump a bordo dell'Air Force One. Il cessate il fuoco in Medio Oriente è ancora in vigore. Proseguono gli sforzi della Casa Bianca per evitare che la tregua salti come è avvenuto ieri per alcune ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore"

