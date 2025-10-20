Trump ha proposto a Zelensky di cedere il Donetsk alla Russia

Nel corso dell’incontro con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, in cui ha negato al presidente ucraino l’invio di missili Tomahawk, Donald Trump ha suggerito che il modo migliore per porre fine alla guerra sarebbe quello di «tagliare» la regione del Donbass, lasciandone la maggior parte sotto il controllo della Russia. Lo ha detto lui stesso ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Secondo il Washington Post, Vladimir Putin ha chiesto a Trump che l’Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, regione strategicamente vitale nell’est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. «Il 78 per cento del territorio è già occupato dalla Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump ha proposto a Zelensky di cedere il Donetsk alla Russia

