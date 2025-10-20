Washington, 20 ottobre 2025 - Neanche la Casa Bianca sfugge al ciclone Donald Trump, che la vuole sempre più come Mar-a-Lago, facendone il suo nuovo palazzo del re. Un cambiamento partito quasi in sordina, con gli arredi nello Studio Ovale, sempre più dorati. Dalle simil coppe ai dipinti con una cornice diversa, naturalmente dorata, fino alle aquile sui tavolini e agli specchi in stile rococò sulle porte, entrambi dorati, fino a piccoli cherubini, dorati. D'oro anche il telecomando della tv presidenziale. Ma l'opera più importante sarà la sala da ballo che il tycoon vuole a tutti i costi, e la spesa non manca visto che si parla di lavori da 250 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump fa demolire parte della Casa Bianca per la sua sala da ballo da 8.000 metri quadrati per più di 600 invitati