Trump e Zelensky lite furibonda e mappe per aria | cosa è successo nell' incontro sull' Ucraina

"Cedi il Donbass alla Russia o sarai distrutto", avrebbe intimato il presidente americano. Poi la precisazione: "Abbiamo parlato del fronte attuale". La tensione torna alla stelle dopo lo scontro di fine febbraio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump e Zelensky, "lite furibonda" e mappe per aria: cosa è successo nell'incontro sull'Ucraina

Stando alla ricostruzione del Financial Times, la terza visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, andata in scena venerdì, ha preso una piega drammatica, con Donald Trump che durante il colloquio ha gettato via dal tavolo le mappe della linea del fronte - facebook.com Vai su Facebook

Ft: “Trump ha chiesto a Zelensky di cedere il Donbass a Putin o sarà distrutto” - X Vai su X

Trump a Zelensky, "cedi il Donbass o sarai distrutto" - Imprecazioni, mappe del fronte gettate via e un Donald Trump che avrebbe ripetuto parola per parola la linea del Cremlino. ansa.it scrive

Trump a Zelensky: “Cedi il Donbass a Putin o sarai distrutto”, incontro alla Casa Bianca finisce in lite - Secondo il Financial Times, durante l’incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe addirittura lanciato in aria le mappe della linea del fronte in Ucraina su cui stava discutendo con Zelensky ... Riporta firstonline.info

Trump-Zelensky, la «lite furibonda» alla Casa Bianca: «Cedi il Donbass o Putin vi distruggerà». Ma lui rilancia: «Budapest? Pronto ad andarci» - Secondo il Financial Times il presidente Usa avrebbe lanciato anche per aria delle mappe. Riporta msn.com