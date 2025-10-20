Trump e lo spavento alla Casa Bianca cameraman urta specchio antico | Stai attento!

(Adnkronos) – Donald Trump a bocca aperta per l'allarme nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi 'di panico'. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room. "Attenzione, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

