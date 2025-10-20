Trump demolisce parte della Casa Bianca per la sala da ballo da 250 milioni di dollari | la foto del Washington Post

20 ott 2025

Donald Trump demolisce parte della Casa Bianca per l’agognata sala da ballo da 250 milioni di dollari, nonostante la sua promessa che la sua costruzione non avrebbe «interferito» con l’edificio esistente. Lo scrive il Washington Post pubblicando anche una foto con le squadre di demolizione all’opera mentre con un escavatore sfondano una parte dell’ala est. La realizzazione della ballroom. 🔗 Leggi su Feedpress.me

