Trump contro il presidente della Colombia | Petro è un leader del narcotraffico E il Pentagono attacca ancora una presunta nave della droga

Dopo aver dato il via libera alla Cia per mettere in atto nuove operazioni sotto copertura in Venezuela, volte a destabilizzare il presidente Nicolás Maduro, Donald Trump continua ad allungare le mani degli Stati Uniti sul Sudamerica, e sulle sue riserve petrolifere. Il presidente Usa ha accusato l’omologo della Colombia, Gustavo Petro, di essere un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutto il Paese”. E mentre il tycoon annunciava anche lo stop di tutti gli aiuti americani a Bogotà, il Pentagono effettuava un nuovo attacco contro una presunta nave della droga legata ad un gruppo di guerriglia colombiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump contro il presidente della Colombia: “Petro è un leader del narcotraffico”. E il Pentagono attacca ancora una presunta nave della droga

Leggi anche questi approfondimenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a recarsi a Budapest in occasione del colloquio tra Trump e Putin. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista all'emittente americana Nbc. - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha evitato di esprimere un'opinione chiara sulla questione dello Stato palestinese e ha preferito discutere della ricostruzione di Gaza durante la conferenza stampa con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. - X Vai su X

Trump attacca la Colombia, taglia aiuti e sul presidente commenta: 'Petro narcos' - Sale la tensione tra gli Stati Uniti e la Colombia con Donald Trump che ha accusato il presidente di essere "il leader dei narcotrafficanti" e annunciato lo stop di tutti gli aiuti americani a Bogotà. Da ansa.it

"Sei un leader del narcotraffico". Trump accusa il presidente della Colombia - Per Trump, Gustavo Petro è "un leader del narcotraffico illegale" che "incoraggia la produzione massiccia di droga" in tutta la ... Lo riporta huffingtonpost.it

Trump contro il presidente della Colombia: “È un narcos, stop agli aiuti americani” - Il presidente USA Donald Trump accusa Gustavo Petro di essere un narcos e annuncia lo stop ai sussidi alla Colombia. Segnala newsmondo.it