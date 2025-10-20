Trump | Cessate il fuoco a Gaza ancora in vigore Attacchi all’Idf? La leadership di Hamas non è coinvolta – Video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di ritenere che "la leadership di Hamas non sia coinvolta" negli attacchi contro le Idf nella Striscia di Gaza, ma che "forse ci sono dei ribelli al suo interno". Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha aggiunto che "in ogni caso la situazione verrà gestita in modo appropriato. Con durezza, ma correttamente". Auspicando che l'accordo di cessate il fuoco a Gaza regga, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti vogliono che "i rapporti con Hamas saranno molto pacifici".

