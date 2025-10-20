Trump | Cessate il fuoco a Gaza ancora in vigore Attacchi all’Idf? La leadership di Hamas non è coinvolta – Video

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di ritenere che “la leadership di Hamas non sia coinvolta” negli attacchi contro le Idf nella Striscia di Gaza, ma che “forse ci sono dei ribelli al suo interno”. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha aggiunto che “in ogni caso la situazione verrà gestita in modo appropriato. Con durezza, ma correttamente”. Auspicando che l’accordo di cessate il fuoco a Gaza regga, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti vogliono che “i rapporti con Hamas saranno molto pacifici”. L'articolo Trump: “Cessate il fuoco a Gaza ancora in vigore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump cessate il fuoco a gaza ancora in vigore attacchi all8217idf la leadership di hamas non 232 coinvolta 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Cessate il fuoco a Gaza ancora in vigore. Attacchi all’Idf? La leadership di Hamas non è coinvolta” – Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump cessate fuoco gazaGaza, news in diretta sulla tregua tra Hamas e Israele, Trump: “Il cessate il fuoco è ancora in vigore”. Witkoff e Kushner oggi a Tel Aviv - Ultime notizie di oggi, lunedì 20 ottobre, sulla guerra tra Hamas e Israele a Gaza: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega ... Da fanpage.it

trump cessate fuoco gazaGaza, Trump: "Il cessate il fuoco è ancora in vigore". Ma Vance si fa sfuggire: "Possibili alti e bassi nella tregua" - Lo ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con ... Scrive affaritaliani.it

trump cessate fuoco gazaJd Vance: “Mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato”. Media: “Due palestinesi uccisi dall’Idf” - Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Cessate Fuoco Gaza