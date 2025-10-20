Trump ammette operazioni della Cia in Venezuela | la crisi con Maduro diventa un caso internazionale

Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Mercoledì scorso, Donald Trump ha confermato di aver autorizzato alcune operazioni della Cia nel Paese latinoamericano. “Ho dato l’autorizzazione per due motivi, in realtà. Primo, hanno svuotato le loro prigioni negli Stati Uniti d’America. E l’altro, la droga, ne arriva molta dal Venezuela, e molta della droga venezuelana arriva via mare”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca, per poi aggiungere che la sua amministrazione starebbe “valutando l’ipotesi di attacchi via terra”. “Questa dichiarazione senza precedenti costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e obbliga la comunità dei Paesi a denunciare queste affermazioni palesemente smodate e inconcepibili”, ha replicato il ministero degli Esteri di Caracas. 🔗 Leggi su Panorama.it

