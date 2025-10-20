Trovato un cadavere in Valtellina soccorsi rinviati per il maltempo | si indaga sull'identità

Domenica 19 ottobre un uomo è stato ritrovato senza vita a circa 2400 metri di quota in Val Masino, nel cuore della Valtellina (Sondrio). A causa del maltempo, i soccorsi sono stati bloccati e il recupero della salma è stato spostato alla giornata di oggi. L'identità della vittima è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it