Trovato un cadavere in Valtellina soccorsi rinviati per il maltempo | si indaga sull'identità

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre un uomo è stato ritrovato senza vita a circa 2400 metri di quota in Val Masino, nel cuore della Valtellina (Sondrio). A causa del maltempo, i soccorsi sono stati bloccati e il recupero della salma è stato spostato alla giornata di oggi. L'identità della vittima è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

trovato cadavere valtellina soccorsiTrovato un cadavere in Valtellina, soccorsi rinviati per il maltempo: si indaga sull’identità - Domenica 19 ottobre un uomo è stato ritrovato senza vita a circa 2400 metri di quota in Val Masino, nel cuore della Valtellina (Sondrio) ... Si legge su fanpage.it

trovato cadavere valtellina soccorsiCadavere in alta quota in Valtellina, soccorsi sospesi per maltempo: identità ancora ignota - Un cadavere scoperto sul Passo del Barbacan in Valtellina: intervento rinviato a causa della nebbia fitta e delle condizioni proibitive. Segnala notizie.it

trovato cadavere valtellina soccorsiCadavere in alta quota, soccorsi bloccati dal maltempo: nessuna denuncia di scomparsa in Valtellina - Un cadavere scoperto sul Passo del Barbacan in Valtellina: intervento rinviato a causa della nebbia fitta e delle condizioni proibitive. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Cadavere Valtellina Soccorsi