Trovato un cadavere in Valtellina soccorsi rinviati per il maltempo | si indaga sull'identità
Domenica 19 ottobre un uomo è stato ritrovato senza vita a circa 2400 metri di quota in Val Masino, nel cuore della Valtellina (Sondrio). A causa del maltempo, i soccorsi sono stati bloccati e il recupero della salma è stato spostato alla giornata di oggi. L'identità della vittima è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
