Trovato in autostrada alla guida di un semirimorchio rubato a Ronciglione

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno trovato in autostrada alla guida di un semirimorchio rubato a Ronciglione. Il 48enne, originario della provincia di Foggia, è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Cassino al casello di Ceprano della A1 con un semirimorchio risultato rubato a Ronciglione. Segnalato alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

