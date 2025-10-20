Trovato in autostrada alla guida di un semirimorchio rubato a Ronciglione
Lo hanno trovato in autostrada alla guida di un semirimorchio rubato a Ronciglione. Il 48enne, originario della provincia di Foggia, è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Cassino al casello di Ceprano della A1 con un semirimorchio risultato rubato a Ronciglione. Segnalato alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
