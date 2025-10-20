Trovato ferito in strada a Fornovo prima di mezzanotte | uomo trasportato in ospedale
È stato ritrovato lungo via Nazionale a Fornovo, in strada, con ferite di media gravità ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'episodio, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto alcuni minuti prima della mezzanotte di domenica 19 ottobre. Al momento non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
