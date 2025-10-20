Trovano un cadavere sul sentiero ma nessuno sa chi sia
È un giallo (a tinte noir) quanto accaduto ieri, domenica 19 ottobre, nelle montagne poco oltre il confine col Trentino: siamo in Val Masino, provincia di Sondrio, dove alcuni escursionisti hanno ritrovato sul sentiero Roma, nel passo del Barbacan a 2.400 metri, un cadavere. Si tratterebbe di un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
