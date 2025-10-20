Troppi coltelli tra i banchi | scatta il piano metal detector nelle scuole di Napoli
Controlli con i metal detector davanti e di fronte all’ingresso delle scuole. Scatta a Napoli e provincia il piano del comando provinciale dei Carabinieri per contrastare l’introduzione di armi in classe dopo una serie di episodi che hanno visti protagonisti i minori. L’annuncio dopo i controlli effettuati per contrastare gli effetti negativi della movida selvaggia. "I servizi straordinari di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
