Troppi coltelli tra i banchi | scatta il piano metal detector nelle scuole di Napoli

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli con i metal detector davanti e di fronte all’ingresso delle scuole. Scatta a Napoli e provincia il piano del comando provinciale dei Carabinieri per contrastare l’introduzione di armi in classe dopo una serie di episodi che hanno visti protagonisti i minori. L’annuncio dopo i controlli effettuati per contrastare gli effetti negativi della movida selvaggia. "I servizi straordinari di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

troppi coltelli tra i banchi scatta il piano metal detector nelle scuole di napoli

© Feedpress.me - Troppi coltelli tra i banchi: scatta il piano metal detector nelle scuole di Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Troppi Coltelli Banchi Scatta