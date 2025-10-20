Troppi coltelli negli zaini degli studenti a scuola arriva il metal detector | a Napoli scatta il piano dei carabinieri

Metal detector agli ingressi delle scuole, controlli mirati e pattugliamenti straordinari organizzati in collaborazione con la prefettura. È questa la risposta delle autorità di Napoli e provincia all’ultimo episodio di studenti armati. Nei giorni scorsi, infatti, tre ragazzi di 13 e 14 anni sono stati sorpresi con coltelli negli zaini all’Istituto Morano, situato nel Parco Verde di Caivano. Il caso ha fatto scattare un piano di interventi che verrà esteso anche ad altre zone della città metropolitana, da Pozzuoli fino a Castellammare di Stabia. Il primo controllo con metal detector è stato effettuato oggi 20 ottobre proprio presso l’istituto Morano, dove i carabinieri hanno perquisito gli studenti all’uscita. 🔗 Leggi su Open.online