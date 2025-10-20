Troppe partite la proposta di De Laurentiis | in Nazionale fino a 23 anni

In Nazionale solo giocatori fino a 23 anni. E’ la proposta che arriva da Washington, a margine delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation, da Aurelio De Laurentiis. «L'Europa deve cambiare - le sue parole in un’intervista a Class CNBC - I vertici del calcio non vogliono perchè hanno paura di perdere le loro poltrone su cui sono comodamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

