Trofeo ACI Vicenza – Per i Costenaro una questione di famiglia

Tuttorally.news | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papà Giorgio assieme a Lucia Zambiasi si aggiudica il Trofeo tra gli “storici”, mentre il figlio Giovanni firma la vittoria tra i “moderni” dove resta in ballo il titolo per i copiloti ad una gara dal termine. Due gare in venti giorni, entrambe nel Vicentino, hanno emesso i primi verdetti definitivi per l’edizione 2025 del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

