Tribuna Est potenziata | Padova pronto ad abbracciare ancora più tifosi per il rientro del Papu

La vittoria contro il Catanzaro, il termine della squalifica del Papu Gomez e l'ufficialità di altri 410 posti in più all'Euganeo. È un rientro dalla sosta magico per il Padova di Andreoletti. La zona playoff ad un solo punto di distanza, ben cinque punti su quella playout, e all'orizzonte ancora. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

