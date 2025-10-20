Treviso 16enne violentata nello scantinato di un kebab | 3 pakistani indagati

Al centro dell'indagine ci sono tre cittadini pakistani, due accusati di violenza sessuale e uno di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Treviso, 16enne violentata nello scantinato di un kebab: 3 pakistani indagati

Fatta ubriaca con whisky e Coca-Cola, poi violentata dal kebabbaro: l’incubo della 16enne a Treviso - I fatti sono avvenuti lo scorso 1° aprile, ma la notizia è trapelata solo dopo la denuncia del padre della presunta vittima ... Riporta fanpage.it

Ragazza di 16 anni violentata nello scantinato del kebabbaro: «Stordita con whisky e Cola». La denuncia del papà - Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata nello scantinato di un locale che vende kebab in provincia di Treviso. Lo riporta leggo.it

Tramortita e stuprata a 16 anni in un fast food di kebab, indagato il gestore e altri due connazionali: bicchieri di Coca Cola e whiskey per stordirla - I tre uomini, iscritto al registro degli indagati, sono originari del Pakistan ... Come scrive msn.com