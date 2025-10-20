Treviso 16enne abusata nel retro di un kebab | indagato il titolare e due complici

Dopo il grave episodio avvenuto recentemente nel parcheggio Cantarane, dove due giovani sono state aggredite in pieno centro a Treviso, un’altra vicenda inquietante riaccende l’attenzione sui casi di violenza nella zona. Una ragazza di 16 anni, residente in provincia, ha denunciato di essere stata stordita con alcol e poi abusata nel seminterrato di un locale etnico dove si era fermata per mangiare. I fatti risalgono al 1° aprile, ma sono emersi solo di recente, in seguito all’apertura di un’indagine da parte della Procura. Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, tre uomini di origine pakistana sono finiti al centro dell’inchiesta: il titolare del kebab, presunto autore dello stupro, e due suoi conoscenti, accusati rispettivamente di aver partecipato all’abuso e di aver cercato di ostacolare le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

