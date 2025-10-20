Trevisani si toglie tutti i sassolini | Scopro quindi che la juventinità non basta Thiago Motta senza Bremer è arrivato fino a marzo Da un paio di settimane in società…

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista, parla così della bruciante sconfitta della Juventus a Como. E si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Una sconfitta che fa rumore, che accelera una crisi già latente e che mette  Igor Tudor  sulla graticola. Il KO della Juventus in Serie A a Como ha scatenato reazioni durissime, e tra le voci più critiche c’è quella del giornalista  Riccardo Trevisani. Intervenuto durante la trasmissione  Pressing  su Mediaset, l’opinionista ha offerto un’analisi impietosa, paragonando la situazione attuale a quella vissuta dal suo predecessore, Thiago Motta – da lui sempre difeso –, e mettendo in dubbio la permanenza del tecnico croato fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

trevisani si toglie tutti i sassolini scopro quindi che la juventinit224 non basta thiago motta senza bremer 232 arrivato fino a marzo da un paio di settimane in societ2248230

© Juventusnews24.com - Trevisani si toglie tutti i sassolini: «Scopro quindi che la juventinità non basta. Thiago Motta senza Bremer è arrivato fino a marzo. Da un paio di settimane in società…»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Trevisani Toglie Tutti Sassolini