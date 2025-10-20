Trevisani | Chivu ha fatto una mossa da grande allenatore a Roma ecco cosa ha dimostrato

Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, in onda sui canali Mediaset, ha analizzato il momento dell’ Inter e, in particolare, l’ottimo lavoro svolto fino a questo punto da Cristian Chivu. Il giornalista ha sottolineato come il tecnico rumeno abbia saputo dare equilibrio alla squadra, valorizzando i singoli e facendo crescere il gruppo, mostrando grande competenza nella gestione della rosa e nelle scelte tattiche. I CAMBI DELL’INTER – A Roma, quando entra Pio Esposito, l’Inter migliora. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani: «Chivu ha fatto una mossa da grande allenatore a Roma, ecco cosa ha dimostrato»

Argomenti simili trattati di recente

"Roma-Inter credo che andrà a finire come tra Inzaghi e Gasperini. Penso la possa vincere anche Chivu perché la Roma va molto avanti, mentre l’Inter fa girare la palla e ti fa girare anche la testa" Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: “Inter molto migliorata, gioca miglior calcio da 4 anni. Molto bene Chivu. E Sucic…” - X Vai su X

Trevisani: “Chivu ha fatto questa mossa da grande allenatore. Vuol dire che ha gli attributi” - A Pressing, in onda sui canali Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter e, in particolare, dell'ottimo lavoro svolto da Chivu ... Riporta msn.com

Pressing, scontro Trevisani-Sabatini: "Sei distratto, hai visto altre immagini. Ora registriamo tutto" - Nella puntata di Pressing si è verificato un botta e risposta tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini dopo Roma- Secondo msn.com

Inter, scintille a Pressing Sabatini-Trevisani: “Ma come si fa!” – “Hai visto altre immagini!” - Si parla della vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma di sabato sera negli studi di Pressing su Mediaset ... Riporta msn.com