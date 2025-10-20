Trevi le eccellenze in vetrina Pubblico record e promozione Tutti pazzi per sedano e salsiccia
Un pubblico record ha fatto da cornice ieri alla “ Mostra Mercato del Sedano “ e alla “ Sagra del Sedano e della Salsiccia “, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Gremito il centro storico, con migliaia di presenze in piazza Mazzini e all’interno delle caratteristiche taverne dove i buongustai si sono deliziati con i piatti tipici della cucina trevana. A favorire la massiccia presenza di pubblico, la splendida giornata autunnale con turisti che per arrivare in centro storico sono stati obbligati a percorrere più di un chilometro a piedi, considerato il fatto che i parcheggi erano gremiti fin dalle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
