Trento è la città più sostenibile d’Italia ma c’è poco da festeggiare
Trento è la città più sostenibile d’Italia secondo “Ecosistema urbano”, arrivato alla sua trentaduesima edizione. Sul podio del report di Legambiente e Ambiente Italia ci sono anche Mantova e Bergamo, in quest’ordine. La classifica, pubblicata in anteprima dal Sole 24 Ore, si basa su venti parametri dedicati alle performance ambientali di centosei città capoluogo, divisi in cinque macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Trento, che ha ottenuto un punteggio di 79,78, spicca nelle voci sul consumo di suolo, il solare pubblico, la raccolta differenziata e i rifiuti prodotti, ma vacilla su piste ciclabili e tasso di motorizzazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
