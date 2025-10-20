Trentanove anni e non sentirli il marrone di Latera conquista tutti | profumi sapori e festa per le vie del borgo

Era il 1985 quando il sindaco di allora, Giocondo Cherubini, mise in piedi, assieme all'Avis comunale di Latera e alla società sportiva, la sagra del marrone. Oggi quell'appuntamento, arrivato alla sua 39esima edizione, è diventato un classico dell'inizio dell'autunno e continua a trasformare il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it