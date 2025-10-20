Treno travolge tre ragazzi | un morto e due feriti
Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato a Trecate, in provincia di Novara. Oggi, lunedì 20 ottobre, tre persone, giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino. 🔗 Leggi su Today.it
Trecate, tre ragazzi attraversano i binari del treno: uno è morto, due feriti - Giovani stranieri travolti dal treno diretto per Milano. Riporta rainews.it
Novara, tre giovani travolti da un treno alla stazione di Trecate: un morto e due feriti - "L’inserimento, nella legge di bilancio, di un fondo da 250 milioni di euro per il 2026 destinato a interventi di riduzione del rischio e tutela del territorio realizzati ... Scrive ilfattoquotidiano.it