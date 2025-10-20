Treno investe tre giovani sulla linea Milano-Torino | un morto e due feriti gravissimi

Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E? il bilancio di un grave incidente che si è verificato nella stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Treno investe tre giovani sulla linea Milano-Torino: un morto e due feriti gravissimi

Argomenti simili trattati di recente

La Regione Lazio investe 5 milioni per la Roma-Lido: acquistato da Atac un treno CAF (MA 333-334) fermo da oltre un anno sulla metro A. https://odisseaquotidiana.com/2025/10/acquisto-treno-roma-lido-cotral-atac.html… #RomaLido #TrasportoPubblico - X Vai su X

TRAGEDIA ALLA STAZIONE DI TRANI Uomo investito da un treno, ipotesi suicidio. Bloccati diversi treni - facebook.com Vai su Facebook

Trecate, treno investe tre giovani vicino Novara: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. ilmessaggero.it scrive

Novara, treno investe tre giovani a Trecate: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. Come scrive msn.com

Treno investe tre giovani sulla linea Milano-Torino: un morto e due feriti gravissimi - E’ il bilancio di un grave incidente che si è verificato nella stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. Segnala leggo.it