Treno investe tre giovani sulla linea Milano-Torino | un morto e due feriti gravissimi

Leggo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E? il bilancio di un grave incidente che si è verificato nella stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A. 🔗 Leggi su Leggo.it

treno investe tre giovani sulla linea milano torino un morto e due feriti gravissimi

© Leggo.it - Treno investe tre giovani sulla linea Milano-Torino: un morto e due feriti gravissimi

