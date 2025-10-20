Treno investe tre giovani a Trecate un morto e due feriti
Tre giovani, di origine straniera, tra i 20 e i 22 anni, sono stati investiti da un treno a Trecate: uno di loro è morto mentre gli altri sono rimasti feriti, uno in maniera molto grave e. 🔗 Leggi su Lastampa.it
La Regione Lazio investe 5 milioni per la Roma-Lido: acquistato da Atac un treno CAF (MA 333-334) fermo da oltre un anno sulla metro A. https://odisseaquotidiana.com/2025/10/acquisto-treno-roma-lido-cotral-atac.html… #RomaLido #TrasportoPubblico - X Vai su X
TRAGEDIA ALLA STAZIONE DI TRANI Uomo investito da un treno, ipotesi suicidio. Bloccati diversi treni - facebook.com Vai su Facebook
Trecate, treno investe tre giovani. Uno è morto, altri due feriti - Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano ... Secondo torino.corriere.it
