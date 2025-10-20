Tre giovani, di origine straniera, tra i 20 e i 22 anni, sono stati investiti da un treno a Trecate: uno di loro è morto mentre gli altri sono rimasti feriti, uno in maniera molto grave e. 🔗 Leggi su Lastampa.it

© Lastampa.it - Treno investe tre giovani a Trecate, un morto e due feriti