Treno investe tre giovani a Trecate Novara un morto e due feriti

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno ha investito tre ragazzi tra i 20 e i 22 anni a Trecate verso le 18:20, il convoglio era proveniente da Torino e diretto a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

treno investe tre giovani a trecate novara un morto e due feriti

© Notizie.virgilio.it - Treno investe tre giovani a Trecate (Novara), un morto e due feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

treno investe tre giovaniTrecate, treno investe tre giovani. Uno è morto, altri due feriti - Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano ... Da torino.corriere.it

Novara, treno investe tre giovani. Un morto e due feriti. Ritardi sulla linea Milano-Torino - Il convoglio, proveniente da Torino, era diretto a Milano ... Riporta msn.com

treno investe tre giovaniTrecate, tre ragazzi attraversano i binari del treno: uno è morto, due feriti - Giovani stranieri travolti dal treno diretto per Milano. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Treno Investe Tre Giovani