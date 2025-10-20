Un treno ha investito tre ragazzi tra i 20 e i 22 anni a Trecate verso le 18:20, il convoglio era proveniente da Torino e diretto a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Treno investe tre giovani a Trecate (Novara), un morto e due feriti