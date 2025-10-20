Treno investe 3 persone in provincia di Novara un morto e 2 feriti

Gravissimo incidente ferroviario poco meno di un’ora fa a Trecate, in provincia di Novara tre persone, giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano dove doveva arrivare alle 18,49. Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani è morto e gli altri due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

