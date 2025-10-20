Treni soppressi e ritardi sulla tratta Agrigento-Palermo Catanzaro Pd | Basta propaganda

“Nel dicembre 2023 il governo regionale esultava per la tratta Agrigento-Palermo-Punta Raisi. A distanza di mesi la realtà è ben diversa”. È quanto contiene un'interrogazione di Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars, che ha raccolto la legittima protesta di studenti e lavoratori. Oggi siamo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

