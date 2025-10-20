Treni martedì 21 ottobre sciopero di 24 ore del personale per la manutenzione | possibili disagi

Macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord non rientrano tra i lavoratori coinvolti. Non sono esclusi, comunque, ritardi o rallentamenti per pendolari e viaggiatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni, martedì 21 ottobre sciopero di 24 ore del personale per la manutenzione: possibili disagi

Altre letture consigliate

Incontro "Gli Horti di Agrippina: nuovi dati dalle recenti indagini in Via della Conciliazione e Piazza Pia". In occasione della Mostra “Sulle vie del Giubileo. Pellegrini, treni, papi” Martedì 28 ottobre 2025, ore 18.30 Sala di Scienze Fisiche – Palazzo Corsin - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero treni 2-3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso - Cobas: ma verrà anticipato in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla. quotidiano.net scrive

Nuovo sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre, si ferma anche la scuola: orari e settori coinvolti dallo stop - È previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore da giovedì 2 ottobre ore 21 a venerdì 3 ottobre ore 21, che interesserà soprattutto i treni del ... Da fanpage.it

Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre per la Flotilla: orari garantiti Trenitalia e Trenord - Proclamato uno sciopero dalle 21 di oggi giovedì 2 fino alle 21 di venerdì 3 ottobre per il blocco degli attivisti della Global Sumud Flotilla ... Riporta fanpage.it