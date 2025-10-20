Tremosine (Brescia), 20 ottobre 2025 – A Tremosine tornano i disagi per i residenti e per i commercianti. La Strada della Forra, nel 2026 torna a chiudere, anche se questa volta le opere sono pianificate e tutti sono avvisati. Dopo la riapertura dello scorso agosto, la Provincia di Brescia ha riunito i sindaci e gli enti locali per definire il cronoprogramma della seconda fase degli interventi di messa in sicurezza, resi necessari dalla frana del dicembre 2023 che interessò la galleria del Camino. L'obiettivo è completare le opere per rendere la strada definitivamente sicura. Per farlo, però, sarà necessario un nuovo sacrificio: la strada verrà nuovamente chiusa al traffico subito dopo l'Epifania, per una durata prevista di circa 45 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tremosine, la Strada della Forra chiude ancora nel 2026: quando e per quanto tempo