Trecate treno investe tre giovani vicino Novara | un morto e due feriti Interrotta la linea Milano-Torino

Tragedia alla stazione di Trecate, in provincia di Novara: un treno ha investito tre giovani che stavano attraversando i binari. Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trecate, treno investe tre giovani vicino Novara: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino

