Trecate tre ventenni investiti da un treno | un morto

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, alla stazione di Trecate, nel Novarese. Tre giovani, tutti di circa vent’anni e di origine straniera, dopo essere scesi da un treno, hanno attraversato i binari invece di servirsi del sottopasso. In quel momento, un convoglio proveniente da Torino e diretto a Milano, dove avrebbe dovuto arrivare alle 18.49, li ha travolti. Uno dei ragazzi è deceduto, mentre gli altri due sono rimasti feriti in modo grave, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. Il treno coinvolto si è fermato sul posto in attesa dell’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per i rilievi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

