Trecate tre ragazzi investiti dal treno | un morto e due feriti

Tragedia sui binari a Trecate.Intorno alle 18.20 il treno proveniente da Torino e diretto a Milano ha travolto tre persone che stavano attraversando i binari. Dalle prime informazioni sembra si tratti di tre ragazzi tra i 20 e i 22 anni, di origine pakistana.Uno dei giovani è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

