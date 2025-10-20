Trecate Lorenzo Volontè lascia la segreteria locale di Forza Italia

Novaratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Volontè lascia la segreteria locale di Forza Italia. Si accendono sempre di più a Trecate i movimenti politici dovuti alle prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026. Volontè, in politica locale da anni, ha diramanato un comunicato stampa per parlare della sua. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

