Trecate Lorenzo Volontè lascia la segreteria locale di Forza Italia
Lorenzo Volontè lascia la segreteria locale di Forza Italia. Si accendono sempre di più a Trecate i movimenti politici dovuti alle prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2026. Volontè, in politica locale da anni, ha diramanato un comunicato stampa per parlare della sua. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Arrestati dalla Polizia locale dopo una breve fuga #cronaca #trecate - facebook.com Vai su Facebook