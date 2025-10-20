Trecate attraversano i binari | travolti da treno per Milano Morto ragazzo gravi altri due
Trecate (Novara), 20 ottobre 2025 – Gravissimo incidente ferroviario intorno alle 18 di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, a Trecate, in provincia di Novara, al confine tra Piemonte e Lombardia. Stando alle prime informazioni tre persone, tutte intorno ai 20 anni di età, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano dove doveva arrivare alle 18,49. Un bilancio drammatico: morto ragazzo, due feriti. Pesantissimo il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto nel Novarese: uno dei tre giovani è morto sul colpo mentre gli altri due sono rimasti feriti gravemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
