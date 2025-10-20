Tre ragazzini sorpresi a scuola con il coltello a Caivano

Tempo di lettura: 2 minuti Tre ragazzini – due di 13 anni ed un terzo di 14 – sono stati trovati in possesso di tre coltelli. Il fatto è accaduto sabato scorso (la notizia si è appresa solo oggi) all’interno dell’istituto scolastico ‘Morano’, al Parco Verde di Caivano (Napoli). I carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti su richiesta della dirigente scolastica. I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. Martedì scorso una docente di una scuola nel quartiere napoletano di Piscinola aveva trovato un coltello nella cassetta del wc all’interno dei bagni maschili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre ragazzini sorpresi a scuola con il coltello a Caivano

