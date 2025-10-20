Tre ragazzini armati di coltello in una scuola del Parco Verde | la scoperta della preside
Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica.Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di tre coltelli.I tre ragazzini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Tre ragazzini armati di coltello in una scuola del Parco Verde: la scoperta della preside - I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Da napolitoday.it
Caivano, minorenni con tre coltelli a scuola: armi sequestrate - Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde ... Lo riporta msn.com
