Tre ragazzi investiti dal treno fra Torino e Milano uno è morto | due feriti in condizioni gravi La tragedia in stazione a Trecate

Un ragazzo è morto e due suoi amici sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un treno a Trecate, in provincia di Novara. I tre giovani stranieri non ancora identificati hanno tra i 20 e i 22 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nella stazione di Trecate. I tre avrebbero tentato di attraversare i binari, dopo essere scesi da un treno. A travolgerli un convoglio diretto a Milano. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Mentre per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Novara. Uno è in prognosi riservata e l’altro ha riportato ferite di media gravità. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Tre ragazzi investiti dal treno fra Torino e Milano, uno è morto: due feriti in condizioni gravi: la tragedia in stazione a Trecate - X Vai su X

Tentato omicidio a Livorno, i familiari dei ragazzi investiti ora chiedono giustizia: «Paghino per ciò che hanno fatto» - facebook.com Vai su Facebook

Tre ragazzi sono stati investiti da un treno a Trecate, in Piemonte: uno è morto - Tre ragazzi di circa 20 anni sono stati investiti da un treno nel tardo pomeriggio di lunedì a Trecate, in provincia di Novara, in Piemonte: uno è morto, gli altri due sono stati feriti. Come scrive ilpost.it

Tre ragazzi attraversano i binari del treno: uno è morto, due feriti - La tragedia alla stazione di Trecate, nel Novarese. Si legge su rainews.it

Tre ragazzi investiti da un treno: uno è morto - Non è chiaro cosa sia successo: stando alle informazioni disponibili, i tre ventenni avrebbero attraversato i binari vicino alla stazione ferroviaria ... Si legge su zoom24.it