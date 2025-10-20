Tre persone travolte da un treno a Novara un morto e due feriti
AGI - Gravissimo incidente ferroviario a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano con arrivo alle 18,49. Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani è morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta nelle due direzioni. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Misericordia Di Benevento. . // - // Oggi ricorre il decimo anniversario dell’alluvione che colpì Benevento. Dieci anni da quei momenti che nessuno di noi potrà mai dimenticare: persone travolte dal fango, case distrutte, vite stravolte. A - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellato in treno da tre persone che cercano di rubargli la collanina d’oro a San Giuliano: grave un 29enne - Un giovane di 29 anni è stato accoltellato sul treno all’altezza della stazione di San Giuliano Milanese da tre persone che volevano rubargli la catenina d’oro. fanpage.it scrive
Turista accoltellato sul treno per una catenina, tre arresti: “Ho pensato davvero di morire, ho visto l’odio nei loro occhi” - San Giuliano (Milano) – «Spero che queste persone vengano definitivamente condannate e non possano più mettere piede in Italia. Come scrive ilgiorno.it
Tre ventenni algerini rubano uno zaino in treno a un turista (dentro orologi di lusso del valore di 1.5 milioni di euro): presi dagli agenti della Polfer VIDEO - Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Milano, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa da un treno, hanno notato tre ... Come scrive ilgazzettino.it